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الاحتلال يطلق النار تجاه الأراضي الزراعية شرقي غزة

تاريخ النشر: 08/09/2019 - 09:40

الاحتلال يطلق النار تجاه الأراضي الزراعية شرقي غزة
(وفا)
عرب ٤٨

فتح جنود الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، نيران رشاشاتهم الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية التابعة للمواطنين شرقي جنوب ووسط قطاع غزة، حيث لم يبلغ عن وقوع إصابات بين صفوف المواطنين والمزارعين.

ووفقا لشهود عيان، فإن جنود الاحتلال المتمركزين في موقع "كيسوفيم" وموقع "الأحراش" أطلقوا نيران الرشاشات والأسلحة الثقيلة تجاه أراضي المواطنين في بلدة القرارة شرقي محافظة خان يونس جنوبي القطاع، كما ذكر أن جنود الاحتلال أطلقوا النيران تجاه الأراضي الزراعية شرقي مخيم المغازي وسط القطاع.

ويأتي ذلك، بعد أن شن الطيران الحربي للاحتلال عند منتصف الليل، سلسلة غارات على عدة مواقع للفصائل الفلسطينية شمال وشرق ووسط القطاع.

واستهدفت الطائرات الحربية بعدة صواريخ موقعا قرب مخيم النصيرات وسط القطاع ما أدى إلى اشتعال النيران فيها دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، فيما تم استهداف الطيران موقعا ثانيا في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وأغار على موقع ثالث جنوب شرق مدينة غزة.

كما أطلقت الزوارق الحربية للاحتلال عددا من القنابل المضيئة في عرض بحر غزة.

وكانت طائرات الاحتلال شنت في ساعة مبكرة من فجر يوم السبت، سلسلة غارات استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وينتهك الاحتلال بشكل يومي ومتكرر بنود اتفاق التهدئة بينه وبين فصائل المقاومة الذي تم برعاية مصرية أممية قطرية، ويطلق نيران رشاشاته تجاه المزارعين شرقي القطاع والصيادين في عرض بحر غزة.

 


#قطاع غزة
#الاحتلال
#موقع عسكري
#الأراضي الزراعية

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