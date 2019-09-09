حماس: السعودية تحتجز قياديا ونجله منذ شهور وحملة ضد الفلسطينيين

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في بيان، مساء اليوم الإثنين، إن السلطات السعودية، تعتقل منذ أكثر من 5 شهور، القيادي "محمد صالح الخضري المقيم في جدّة منذ نحو ثلاثة عقود"، ونجله الأكبر هاني، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكرت حماس أن اعتقال الخضري ونجله يأتي "ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية"، دون مزيد من الإيضاحات، إلا أنها قالت في البيان ذاته إنها "التزمت الصمت على مدى خمسة شهور ونيّف، لإفساح المجال أمام الاتصالات الدبلوماسية، ومساعي الوسطاء، لكنها لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن".

القيادي محمد صالح الخضري

وجاء في البيان: "تجد الحركة نفسها مضطرّة للإعلان عن ذلك، مطالبة السلطات السعودية، بإطلاق سراح الأخ الخضري ونجله، والمعتقلين الفلسطينيين كافة".

وأوضحت الحركة أن جهاز مباحث "أمن الدولة" السعودي، اعتقلهما يوم 4 نيسان/ إبريل 2019، ووصفت الاعتقال بأنه "خطوة غريبة ومستهجنة"، مُشيرة إلى أن الخضري "كان مسؤولا عن إدارة العلاقة مع المملكة العربية السعودية على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة".

وأضافت حماس أن السعودية تعتقل الخضري، رغم أن عمره يبلغ 81 عاما، ويعاني من "مرض عضال"، دون أن تشفع له "مكانته العلمية، كونه أحد أبرز الأطباء الاستشاريين في مجال (الأنف والأذن والحنجرة)، ولا مكانته النضالية، التي عرف فيها بخدماته الجليلة التي قدّمها للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، داخل فلسطين وخارجها".