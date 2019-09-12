أمن السلطة الفلسطينية يعتقل ويستدعي 8 مواطنين للتحقيق

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، في الضفة الغربية 7 مواطنين واستدعت آخر بينهم أسرى محررون، فيما تواصل اعتقال آخرين دون أي سند قانوني، بينهم مضربون عن الطعام، بحسب عائلات المعتقلين.

في جنين، اعتقلت أجهزه السلطة الأسير المحرر محمد عمر سباعنة، فيما اعتقلت أجهزة السلطة في نابلس عدد من نشطاء حركة فتح عرف منهم: أدهم مبروكة ملقب الشيشاني، محمد مخلوف، أحمد أبو خليل، سامر مفلح، ومحمد حمامي ملقب الخبزة وهو مصاب بالسكري.

كما شهدت بلدة علار قضاء طولكرم توترا على خلفية اعتقال الأمن الوقائي للمقدم في الأمن الوطني سمير أبو حفيظة ونقله إلى سجن أريحا.

إلى ذلك مدد جهاز الأمن الوقائي اعتقال المحرر الأستاذ نافذ شوامرة في سجن أريحا، وهو الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله قبل 3 أيام.

وفي سياق متصل، اعتقل جهاز الأمن الوقائي الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق مصعب الهور وذلك بعد اقتحام منزله للمرة الثانية واعتقال أشقائه الثلاثة كرهائن، كما استدعى جهاز الأمن الوقائي الأسير المحرر والمعتقل السياسي عادل حريبات للمقابلة صباح اليوم.