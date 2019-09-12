الاحتلال يجرف مئات الدونمات بالأغوار

شرعت جرافات الاحتلال صباح اليوم الخميس، بتجريف مئات الدونمات الزراعية في الأغوار في المناطق الواقعة شرق طمون جنوب طوباس.

واقتحمت جرافات الاحتلال ترافقها جيبات عسكرية منطقة أم الكبيش الواقعة غرب عاطوف، وشرعت بعمليات تدمير واسعة لكافة الأشجار والمزروعات في المنطقة دون سابق إنذار.

وقال رئيس مجلس قروي عاطوف عبد الله بشارات إن وبدأت الحكومة الإسرائيلية بالفعل بإجراءات ضم الأغوار بعد وعود رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في حملته الانتخابية.

وأوضح أن هذه المنطقة تبلغ مساحتها آلاف الدونمات الزراعية ومزروعة بكافة أنواع الأشجار وملكيتها تعود لمواطنين فلسطينيين.

وتواصلت عملية الاحتلال في أم الكبيش لساعات، خلال اقتلعت جرافات الاحتلال 600 شجرة زيتون، وهدمت 5 آبار لجمع المياه.

وتبلغ مساحة المنطقة المستهدفة آلاف الدونمات الزراعية ومزروعة بكافة أنواع الأشجار وملكيتها تعود لمواطنين فلسطينيين.

يذكر أن المتضررين من عملية الاقتلاع والهدم، هم: رشيد مصطفى بني عودة، ومرشد رشيد بني عودة، وحسني مصطفى بني عودة، وحسين مصطفى بني عودة، وعبد اللطيف محمد بشارات، هدم خزان مياه.

يشار إلى أن نتنياهو، تعد مساء اليوم، الثلاثاء، بإعلان السيادة الإسرائيلية غلى منطقة الأغوار وشمال البحر الميت، إذا ما تم انتخابه وتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، زعما أن الأغوار تشكل الجدار الحامي الشرقي للبلاد.