تقرير: أمن السلطة نفذ 619 انتهاكا بحق طلبة الجامعات

كشف تقرير للجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية نشر، اليوم الإثنين، عن انتهاكات عديدة نفذتها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بحق طلبة الجامعات في الضفة الغربية.

وأوضح التقرير أن في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، نفذت الأجهزة الأمنية 54 حالة اعتقال بحق طلبة الجامعات، بينها 10 اعتقالات في جامعة الخليل وحدها.

وكشف التقرير أن السلطة الفلسطينية نفذت 619 انتهاكا بحق طلبة الجامعات في الضفة الغربية خلال العامين 2018 - 2019، توزعت بين 257 حالة اعتقال، 96 حالة استدعاء، و69 حالة مداهمة لأماكن السكن والعمل.

كما رصدت إحصائيات 25 حالة لم تلتزم فيها الأجهزة الأمنية بقرار المحكمة للإفراج عن المعتقلين، إضافة لـ14 حالة أعلن فيها المعتقلون الإضراب عن الطعام بسبب ظروف الاعتقال، و23 حالة تدهور صحي بسبب ظروف الاعتقال وسوء المعاملة والتعذيب.

ووثق لجنة الأهالي 89 حالة محاكمة تعسفية، فضلا عن 46 حالة اختطاف دون قرار من جهات قانونية.

وبحسب التقرير، طالت انتهاكات السلطة الفلسطينية أكثر من 85 أسيرا محررا، و90 معتقلا سياسيا سابقا، فيما تصدرت محافظات الخليل ورام الله ونابلس انتهاكات أجهزة السلطة الأمنية بحق الطلبة من هذه المحافظات بواقع 156 و132 و105 حالة اعتداء على التوالي، ثم طولكرم وجنين فقلقيلية بواقع 80 و29 و55 على التوالي، وبيت لحم وسلفيت وطوباس بواقع 19 و18 و17 انتهاكا لكل منهما على الترتيب، فيما تراجعت محافظتي القدس وأريحا في نسبة انتهاكات السلطة بحق الطلبة فسجلت 7 في القدس، وانتهاكا واحدا في أريحا.

وبيّن التقرير أن جهاز الأمن الوقائي تصدر تلك الانتهاكات بحق طلبة الجامعات بواقع 311 اعتداء، ثم يليه جهاز المخابرات العامة بواقع 283 اعتداء.

وبحسب لجنة الأهالي، "صعدت أجهزة السلطة من انتهاكاتها باقتحام منازل الطالبات في جامعة الخليل، وتهديد عائلاتهن في حال ممارسة أي نشاط نقابي مرتبط بالكتلة الإسلامية في جامعة الخليل".