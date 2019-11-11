"تلفريك" القدس: المؤسسات الدينية تُحمّل الاحتلال التبعات القانونية والأمنية 

حذّر كل من مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والهيئة الإسلامية العليا، ودار الإفتاء الفلسطينية، ودائرة قاضي القضاة، ودائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، في مدينة القدس المحتلة، في بيان مشترك، أصدرته المؤسسات الدينية اليوم، الإثنين، من قرار الحكومة الإسرائيلية، تمويل إقامة قطار هوائي "تلفريك"، يطل على المسجد الأقصى، معتبرة أن القرار "عبث خطير".

وذكرت المؤسسات أن مسار "التلفريك"، والذي تعتزم بلدية الاحتلال "إقامته على مشارف المسجد الأقصى، كاشفا ساحاته بشكل خطير وغير مسبوق، انطلاقا من جبل الزيتون حتى أسوار المسجد الجنوبية، ناهيك عن مجموعة الأعمدة الخرسانية والفولاذية"، سينتهك "الأراضي الوقفية المسيحية والإسلامية على امتداد مساره الـمفترض"،

وحمّلت المؤسسات الدينية، سلطات الاحتلال، "كل التبعات القانونية والأمنية الخطيرة التي تحدق بالمسجد الأقصى نتيجة هذا الاستهتار الذي يتنافى مع كافة القوانين والأحكام الدولية التي أكّدت على بطلان كل إجراء وتغيير تفرضه قوة احتلال مهما كانت أهدافه ومسوغاته".

وأضافت أن القرار، الصادر الأسبوع الماضي، "يؤكد على أن منظومة التخطيط والمشاريع التهويدية في مدينة القدس باتت تتحرك من مصالح سياسية ضحلة، ضاربة عرض الحائط بكل موروث الـمدينة الحضاري لسلب وتجريد هذه الأيقونة التاريخية من كل رموز بهائها وجمالها ومعالمها التي تتكامل في تشكيل هويتها العربية والإسلامية، وذلك بإغراقها بالمشاريع السياحية الرخيصة والأبراج الخرسانية والمكعبات الفولاذية".

وأكدت "على ضرورة تحمل دول العالم العربي والإسلامي مسؤولياتها في استيعاب حجم الخطر المحدق بأقدس مقدسات المسلمين، بمنع كافة أشكال التطبيع القذر الذي يضرّ بصمود المرابطين على عتبات المسجد الأقصى المبارك ليقدم غطاء سياسيا رخيصا لمثل هذه المشاريع التخريبية".

وأضافت: "كما نطالب بضرورة استغلال كافة المحافل الدولية ذات الصلة، ومنها لجنة التراث العالـمي التابعة لليونسكو والتي لا بد بان ترفع صوتها عاليا في وجه هذا المشروع التهويدي بالغ الخطورة، وذلك بتفعيل قراراتها السابقة التي اعتبرت مدينة القدس وأسوارها كإحدى مكونات التراث العالـمي الـمهددة".

ويصل القطار الهوائي، القدس الغربية مع البلدة القديمة من خلال جبل الزيتون، الذي يطل على القدس القديمة والمسجد الأقصى، حتى باب المغاربة، إحدى بوابات البلدة القديمة المؤدية إلى حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى.