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إخطارات بهدم منازل 4 أسرى بالخليل واعتقالات بالعيسوية

تاريخ النشر: 13/11/2019 - 07:28

إخطارات بهدم منازل 4 أسرى بالخليل واعتقالات بالعيسوية
تكثيف هدم منازل عائلات الأسرى بالضفة (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات متأخرة من الليل، عائلات أربعة أسرى من بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، بإخلاء منازلهم خلال 48 ساعة تمهيدا لهدمها.

وأبلغت سلطات الاحتلال المحامي الذي يترافع عن العائلات 4 عائلات من خلال اتصالات هاتفية بأنها ستهدم منازلهم في بلدة بيت كاحل، وهم: نصير صالح عصافرة ويسكن في منزل مع عائلته الكبيرة المكونة من 35 نفرا، وقاسم عارف عصافرة وشقيه أحمد، ويوسف سعيد الزهور.

وتتهم سلطات الاحتلال الأسرى الأربعة، بقتل جندي للاحتلال الإسرائيلي في شهر آب/أغسطس الماضي، بالقرب من مستوطنة "مجدال عوز" جنوب بيت لحم.

وأصدر قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال نداف بادان، أمرا عسكريا في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، بهدم منزلَي منفذَي عملية الطعن والقتل، بعد أن رفض الاعتراض المقدم من العائلات ضد الهدم.

وصادقت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، على قرارات هدم المنازل الأربعة، بعد أن نظرت المحكمة في أربعة التماسات قدمت من قبل "هموكيد" مركز الدفاع عن الفرد باسم أفراد العائلات الأربعة.

وفي سياق التضييق على المقدسيين وملاحقتهم، اعتقلت شرطة الاحتلال، مساء الثلاثاء، شابين من بلدة العيسوية.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد بسام عليان، ومحمد أبو غربية، أثناء تواجدهما على طريق جنوب غرب البلدة.

 


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