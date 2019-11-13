الجهاد الإسلامي: ردنا مستمر ضد إسرائيل بعد اغتيال أبو العطا

قالت حركة الجهاد الإسلامي، في قطاع غزة، إنها ستواصل إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وجاء في بيان لسرايا القدس، الذراع العسكري للجهاد، اليوم الأربعاء، أنه "نؤكد بأن ردنا مستمر وأن الحساب مع العدو الصهيوني ما زال مفتوح للرد على الجريمة". ووفقا للبيان، فإن سرايا القدس أطلقت صواريخ باتجاه القدس والخضيرة، جنوب حيفا، وتل أبيب.

وأعلنت سرايا القدس في بيانها "مسئوليتها عن استهداف عدد من المدن المحتلة وجميع مغتصبات العدو الصهيوني في غلاف غزة بعشرات الرشقات الصاروخية، رداً على اغتيال القائد الكبير بهاء أبو العطا، قائد سرايا القدس في المنطقة الشمالية وعضو المجلس العسكري، ومحاولة اغتيال القائد الكبير أكرم العجوري في سورية".

وأضاف البيان أنه "منذ ساعات فجر يوم (أمس) الثلاثاء وحتى اللحظة، تمكنت سرايا القدس من قصف مدن القدس والخضيرة وتل أبيب وأسدود وعسقلان ونتيفوت بعشرات الرشقات الصاروخية التي أصابت أهدافها بدقة عالية، وتكتم العدو الصهيوني كعادته عن خسائره". ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن أمس عن اعتراضه صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه مستوطنة "موديعين" شمالي القدس المحتلة.

وتابع البيان "إننا في سرايا القدس إذ نعلن مسؤوليتنا عن هذه المهام الجهادية، لنؤكد على أنها تأتي في إطار الرد على العدوان الصهيوني المتواصل ضد أهلنا في قطاع غزة، والذي بدأ اغتيال القائد الكبير بهاء أبو العطا وزوجته في منزلهم، ومحاولة اغتيال القائد الكبير أكرم العجوري في سوريا والتي أدت لاستشهاد نجله ومرافقه. ونؤكد أن ردنا مستمر وأن الحساب مع العدو الصهيوني ما زال مفتوح للرد على الجريمة".