إصابات واعتقالات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة

أصيب العشرات بجروح متفاوتة وحالات اختناق خلال المواجهات التي اندلعت، اليوم الخميس، بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بعض المناطق بالضفة الغربية المحتلة، وذلك احتجاجا على العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.

في محافظة بيت لحم، اعتقل جنود الاحتلال الشاب يزن محمد نواورة، من محيط مسجد بلال بن رباح، خلال المواجهات التي اندلعت في المدينة.

(الأناضول)

واندلعت المواجهات بعد قمع الاحتلال مسيرة سلمية خرجت للتنديد بالعدوان على غزة، والذي أدى إلى استشهاد 34 فلسطينيا وإصابة 113 آخرين.

وأسفرت المواجهات عن إصابة 30 مواطنا بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، عولجوا ميدانيا، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني فرع بيت لحم.

أما في محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد زكي حامد بدران (19 عاما) من بلدة عزون، بالقرب من مستوطنة "عمانوئيل".

بينما في محافظة طولكرم، أصيب عدد من طلبة جامعة فلسطين التقنية خضوري في طولكرم، بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أطلقه جيش الاحتلال، خلال المواجهات التي اندلعت اليوم الخميس.

(الأناضول)

وأفاد شهود عيان، بأن المواجهات اندلعت في محيط حرم الجامعة من الجهة الغربية، المحاذية لإحدى البوابات العسكرية التي تفصل بين مدينة طولكرم والداخل.

وكان طلبة الجامعة قد خرجوا بمسيرة منددة بالعدوان على قطاع غزة، حيث قمعهم جنود الاحتلال بالأعيرة المطاطية، وقنابل الغاز ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وقامت طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر بتقديم العلاج لهم، فيما أخلت إدارة الجامعة الطلبة والموظفين حفاظا على سلامتهم.

(الأناضول)

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، شابة من بلدة قباطية جنوب جنين.

وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابة صابرين ياسر حنايشة (22 عاما)، أثناء مرورها على حاجز حوارة العسكري جنوب مدينة نابلس.

(الأناضول)

كما اعتقلت قوات الاحتلال عضو لجنة المتابعة في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة محمد أبو الحمص.

وأفادت عائلته، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أبو الحمص أثناء تواجده على المدخل الشرقي للبلدة.

وكانت قوات الاحتلال هاجمت قبل أيام أبو الحمص واعتدت عليه بالضرب المبرح ما أدى إلى إصابته بجروح في وجهه.