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الاحتلال هدم 140 منزلا بالقدس منذ مطلع 2019

تاريخ النشر: 16/11/2019 - 16:43

الاحتلال هدم 140 منزلا بالقدس منذ مطلع 2019
هدم منزل معتصم العباسي في سلوان (وفا)
عرب ٤٨

كشفت مركز حقوقي متخصص بمراقبة الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، النقاب عن ارتفاع حاد طرأ على عمليات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص.

وقال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان "بتسيلم" إن "سلطات الاحتلال هدمت 140 منزلا في القدس المحتلة، منذ بداية العام الحالي وحتى أيلول/سبتمبر الماضي، وهو أكثر مما هدمته في أي سنة خلال السنوات الـ15 الأخيرة".

وقال المركز إنه "بين السنوات 2004 و2018، هدمت سلطات الاحتلال في القدس، ما معدله 54 منزلا سنويا".

هذا وتشن قوات الاحتلال حملة واسعة في القدس لفرض سيادتها على مناحي الحياة في المدينة المقدسة، خاصة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اعترافه بأنها عاصمة لدولة الاحتلال، فيما لا يعترف المجتمع الدولي بسيادة الاحتلال على القدس.

وكانت دولة الاحتلال قد أقامت منذ العام 1967، عشرات المستوطنات في شرقي القدس، لنحو 200 ألف يهودي، تعد غير قانونية، وفق القانون الدولي.

ووفقا للتقرير، فن هناك وحدات سكنية هدمت بأيدي مالكيها بعدما تلقوا أوامر هدم من بلدية الاحتلال بهدف تجنب دفع تكاليف الهدم والغرامات المفروضة من البلدية.

كما أن هناك منزلين أغلقهما أصحابهما بناءً على قرار البلدية مما تركهم بدون مأوى، بالإضافة إلى ذلك هدمت أجزاء من منزل على يد أصحابها بعد حصولهم على أمر هدم من البلدية.

ولفت "بتسيلم" إلى أن أنه تم إغلاق منزل آخر بناءً على قرار البلدية، مما ترك 6 أشخاص من بينهم 3 قاصرون على الأقل بدون مأوى، بالإضافة إلى هدم أجزاء من منزل واحد على يد أصحابه بعد حصولهم على أمر من البلدية.

 


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#بلدية الاحتلال

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