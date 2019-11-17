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شرطة الاحتلال تعتقل 80 عاملا من الخليل

تاريخ النشر: 17/11/2019 - 11:51

شرطة الاحتلال تعتقل 80 عاملا من الخليل
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨

اعتقل عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، الأحد، 80 عاملا من بلدات وقرى منطقة الخليل بشبهة دخولهم البلاد للعمل وتوفير لقمة العيش لعائلاتهم دون تصاريح.

وجرى إعادة معظم العمال باستثناء عاملين بقيا رهن الاعتقال، في حين تمّ مصادرة تصاريح الدخول من خمسة عمال آخرين، لم عبر حاجز "ميتار".

وتواصل الشرطة تصعيد حملاتها في مطاردة العمال الفلسطينيين من منطقة الضفة الغربية المحتلة الذين يمكثون في البلاد بغرض العمل وتوفير لقمة العيش الكريم لأسرهم وعائلاتهم، وتضيّق عليهم بشكل كبير.

وتشهد البلدات العربية في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، حملات مكثفة للبحث عن العمال، وتحولت المطاردة إلى كابوس يلاحق العمال الفلسطينيين الذين يعملون في البلدات العربية، وذلك بفعل ملاحقة الشرطة وجنود من حرس الحدود لهم، وتعتقل الشرطة بشكل شبه يومي الفلسطينيين الذين دخلوا للعمل وتوفير لقمة العيش لعائلاتهم.

وينام عدد كبير من العمال على الأرض وفي المخازن والملاجئ وتحت الأشجار كي يواصلوا عملهم في الداخل الفلسطيني، ليوفروا لقمة العيش لعائلاتهم، خاصة وأن الاحتلال يعتمد سياسات الخنق ومنع التطوير الاقتصادي لأراضي الضفة الغربية التي تعاني من قلة فرص العمال والبطالة والفقر.

ويتعرض العمال من الضفة الغربية لمعاملة مهينة وقاسية لا تعرف للإنسانية معنى ولا تمنح الإنسان احترامه وهو يسعى جاهدا لتوفير لقمة العيش لأطفاله وأسرته، في مكان بعيد عنهم.

 


#الخليل
#الاحتلال
#عمال
#اعتقالات

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