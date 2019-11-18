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اعتقال 17 فلسطينيا بالضفة

تاريخ النشر: 18/11/2019 - 09:07

اعتقال 17 فلسطينيا بالضفة
(أ ب)
عرب ٤٨

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من الشبان.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنود اعتقلوا 17 شابا خلال مداهمات بالضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بالحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

 في محافظة الخليل، اعتقلت قوّات الاحتلال غسان الشريف بعد اقتحام منزله في مخيم العروب، إضافة إلى الشّابين قاسم وأحمد مسالمة من بلدة بيت عوا جنوب غربي دورا.

كما اعتقلت حازم أبو صبيح، عقب اقتحام منزله في الخليل، ومحمد عيسى الزماعرة من بلدة حلحو.

في قضاء طوباس، اعتقل جنود الاحتلال زيد سرحان من مخيم الفارعة وفتشوا منزله وخربوا محتوياته علما أنه أسير محرر أفرج عنه منذ فترة قصيرة.  ونصب حاجزا على طريق طوباس على مدخل المخيم.

في شمال الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال طول كرم وبلدة عنبتا في القضاء وداهمت منزل أسير فيما اعتقلت آخر.

وقال شهود عيان إن العشرات من جنود الاحتلال داهموا منزل الأسير رامي الطياح في الحي الجنوبي لمدينة طول كرم وفتشوه واستجوبوا ساكنيه.

وداهم جنود الاحتلال بلدة عنبتا واعتقلوا الشاب عمر ساري بعد تفتيش منزل ذويه.

 في محافظتي رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الشاب حازم خليفة، بعد أن داهمت منزله في مخيم الجلزون.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا، لم تعرف هويته، بعد أن داهمت بناية سكنية في حي عين مصباح في رام الله.

اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، في حي الإرسال من مدينة رام الله، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

 


#الضفة الغربية
#اعتقال
#الاحتلال
#مقاومة شعبية

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