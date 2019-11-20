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اعتقالات بالضفة وتوغل عسكري محدود بغزة

تاريخ النشر: 20/11/2019 - 08:22

اعتقالات بالضفة وتوغل عسكري محدود بغزة
مداهمات واقتحامات ليلية بالضفة (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما بلغ عن توغل محدود لجرافات عسكرية جنوبي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام جنوده اعتقلوا 4 شبان من الضفة، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين.

في قطاع غزة، توغلت جرافات عسكرية للاحتلال صباح يوم الأربعاء، بشكل محدود شرقي محافظة رفح جنوبي القطاع.

وأفاد مواطنون بتوغل سبع آليات عسكرية إسرائيلية انطلاقًا من بوابة موقع "صوفا" العسكري شرقي مدينة رفح، لمسافة محدودة خارج السياج الأمني.

ودوما ما ينصب الاحتلال أسلاكا شائكة بشكل دوري في أغلب المناطق الشرقية للقطاع، بغرض منع المتظاهرين السلميين من الوصول إلى السياج الأمني شرقي القطاع، كما يتعمد كذلك تجريف أراضي المواطنين المحاذية للسياج الأمني لحرمانهم من الاستفادة منها أو استعمالها.

وفي الضفة الغربية، أعاقت قوات الاحتلال تحركات المواطنين على مدخل بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وذكر مواطنون أن جنود الاحتلال قاموا بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها على حاجز عسكري نصبته على مدخل يعبد بالقرب من بئر السبيل، ما أدى إلى خلق أزمة مرورية.

 


#الضفة الغربية
#قطاع غزة
#توغل
#اعتقال

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