اعتقال محافظ القدس وثمانية أشخاص من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، محافظ القدس، عدنان غيث، من منزله، في بلدة سلوان، بالإضافة إلى ثمانية أشخاص من الضفة الغربية، خلال حملة مداهمات واسعة.

وأفاد شهود عيان بأن قوة من شرطة ومخابرات الاحتلال في القدس، داهمت منزل غيث واعتقلته. وجاء الاعتقال بعد قيام الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، بإغلاق مؤسستين في مدينة القدس، بداعي ارتباطهما بالسلطة الفلسطينية.

ولم يصدر عن الشرطة الإسرائيلية بيانا، بشأن أسباب اعتقال غيث، علما بأنه سبق للشرطة الإسرائيلية أن اعتقلت غيث، وأخضعته للتحقيق عدة مرات خلال الأشهر الأخيرة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، 8 مواطنين، زعم أنهم مطلوبون لديه للاشتباه بتورطهم بـ"نشاطات إرهاب"، على حد تعبيره، وذلك خلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية. واقتاد جنود الاحتلال المعتقلين للاستجواب في منطقة مجهولة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت، فجر اليوم، الفتاة الجامعية لين عاكف سعيد عوض (22 عاما)، من بلدة بيت أمر، شمال الخليل، بالإضافة إلى الشابين عدي عدنان شحادة (23 عاما)، وخليل محمد البنا (24 عاما)، بعد أن داهمت منزلي والديهما في مخيم الدهيشة.

يشار إلى أنّ قوات الاحتلال تشنّ عمليات اعتقال ليلية يومية، تطال مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلّة، ويتمّ خلالها اعتقال مواطنين بشكل تعسّفي.