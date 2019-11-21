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سلطات الاحتلال تُفرج عن محافظ القدس غيث

تاريخ النشر: 21/11/2019 - 20:25

سلطات الاحتلال تُفرج عن محافظ القدس غيث
محافظ مدينة القدس، عدنان غيث (أرشيفية)
عرب ٤٨

أفرجت سلطات الاحتلال، محافظ القدس، عدنان غيث، بعد أن اعتقلته فجر اليوم الخميس من منزله في بلدة سلوان، بالإضافة إلى ثمانية أشخاص من الضفة الغربية، خلال حملة مداهمات واسعة.

وجاء الإفراج عن غيث بعد أن قدّم المحامي، رامي عثمان، استئنافًاعلى قرار شرطة الاحتلال الإسرائيليّة، حيث قررت المحكمة الإفراج عن محافظ القدس دون شروط أو قيد.

ولم يصدر عن الشرطة الإسرائيلية بيانًا بشأن أسباب اعتقال غيث، علمًا بأنه سبق للشرطة الإسرائيلية أن اعتقلت غيث، وأخضعته للتحقيق عدة مرات خلال الأشهر الأخيرة.

وفي ذات السياق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، الطالبة الجامعية لين عاكف سعيد عوض (22 عامًا)، من بلدة بيت أمر، شمال الخليل، بالإضافة إلى الشابين عدي عدنان شحادة (23 عامًا)، وخليل محمد البنا (24 عامًا)، بعد أن داهمت منزلي والديهما في مخيم الدهيشة.

ويشار إلى أنّ قوات الاحتلال تشنّ عمليات اعتقال ليلية يومية، تطال مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلّة، ويتمّ خلالها اعتقال مواطنين بشكل تعسّفي.


#عدنان غيث
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#إفراج
#شرطة الاحتلال

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