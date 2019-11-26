أمن السلطة يهدم خيمة الاعتصام للأسرى المحررين برام الله

داهمت قوة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية فجر اليوم الثلاثاء، خيمة الأسرى المحررين المعتصمين وسط مدينة رام الله وقاموا بهدم الخيام ومصادرة أدواتهم.

كما قاموا ووفقا لبيان صادر عن الأسرى المحررون، قام عناصر الأجهزة الأمنية، باعتقال كل من المحامي عبد الرازق العاروري وإيهاب السدة ومحمد عديلي ومحمد الجعبري وأربعتهم مضربين عن الطعام لليوم السابع عشر، كما قاموا باختطافهم ووضعهم في العراء بالقرب من مشفى الاستشاري في ضاحية الريحان.

وتابع البيان "كما قاموا باعتقال والاحتكاك مع الأسير المحرر المضرب عن الطعام سفيان جمجوم واقتياده إلى جهة مجهولة. كما قاموا بمصادرة حاجيات الأسرى المحررين والاعتداء على مركبة المحامي عبد الرازق العاروري عبر إفراغ إطاراتها من الهواء وعليه".

وحمل الأسرى المحررون رئيس الوزراء، محمد اشتية، جريمة فض الخيام والاعتداء عليهم بوصفه وزير الداخلية ورئيس الوزراء. ووصفوا ما جرى "بالبلطجة تقودها الحكومة الفلسطينية"، وطالبوا بإطلاق فوري لسراح سفيان وإعادة خيامهم المسروقة ويحملون اشتية المسؤولية عن سلامة سفيان جمجوم.

وعلى الرغم من هدم الخيمة، أكد المحررون استمرار اعتصامهم السلمي وسط مدينة رام الله، وأعلنوا عن نيتهم عقد مؤتمر صحافي خلال الساعات القادمة لبيان خطواتهم التصعيدية الخطيرة.

وخلص البيان إلى القول "شعبنا الفلسطيني ما جرى جريمة تتحمل مسؤوليتها الحكومة الفلسطينية، وفي المقابل ثقتنا الكبيرة بشعبنا الكبير المناصر للأسرى وعدالة مطالبهم".