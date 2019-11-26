يوم غضب فلسطيني: الاحتلال يحشد قوات بالضفة ومواجهات متفرقة

حشد جيش الاحتلال الإسرائيلي قوات كبيرة في الضفة الغربية، بمناسبة الإعلان عن "يوم غضب فلسطيني" اليوم، الثلاثاء، وسط توقعات بتنظيم الفلسطينيين مظاهرات واسعة، وحدوث مواجهات في أنحاء الضفة، فيما يتزايد الغضب في صفوف الفلسطينيين في أعقاب استشهاد الأسير سامي أبو دياك، الذي عانى من مرض عضال ومن جراء الإهمال الطبي الذي تعرض في سجون الاحتلال.

واندلعت، بعد ظهر اليوم، مواجهات متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي. وأفادت مصادر صحافية أن مواجهات اندلعت على مدخل مدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، فيما استخدم جنود الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق عشرات الشبان الذين رشقوا القوات بالحجارة، وأشعل الشبان النار في إطارات مطاطية.

وفي محافظة الخليل، أصيب عشرات المواطنين اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في مواقع مختلفة من المحافظة، وفي اعتداءات للمستوطنين. وتركزت المواجهات في مدينة الخليل ومخيمي العروب والفوار، وبلدتي بيت أمر وحلحول شمال المحافظة.

مسيرة غضب متوجه لمنزل الشهيد سامي أبو دياك في بلدة سيلة (وفا)

في مدينة الخليل، أصيب عدد من المواطنين المشاركين بمسيرة الغضب عقب مواجهات واندلعت مع جنود الاحتلال والمستوطنين في منطقة "باب الزاوية" وحي "تل الرميدة" وسط المدينة.

واكد مراسلو وكالة وفا" إصابة عدد من المواطنين من قبل المستوطنين في منطقة تل الرميدة بعد رشهم بالغاز والاعتداء عليهم بالضرب، عرف منهم محمود ادعيس، وعمر أبو عيشة، وهاشم أبو عيشة، وحمدي أدعيس، ويوسف أبو عيشة، كما اعتدت على المشاركين في المسيرة بالدفع والضرب لمنعهم من استكمال المسيرة المناهضة للاستيطان، كما منعت الصحفيين من الاقتراب مان مناطق التماس.

كما اندلعت مواجهات مماثلة على مدخل مدينة بيت لحم الشمالي عقب مسيرة انطلقت من حي باب الزقاق وسط المدينة منددة بقرار واشنطن بشأن الاستيطان.

واندلعت مواجهات في محيط جامعة القدس ببلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة. وقال شهود عيان، لوكالة "الأناضول"، إن مواجهات اندلعت على مدخل مدينة طولكرم الغربي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال يتوقع تجمع آلاف الفلسطينيين في مراكز المدن والبلدات في الضفة، وأن تدور مواجهات في مواقع احتكاك في الخليل وبيت لحم. وادعى جيش الاحتلال أنه طالب جنوده "بضبط النفس حتى النقطة التي يكون فيها خطرا على حياتهم".

وكانت فصائل فلسطينية دعت إلى مسيرات غضب، اليوم، تنديدا بقرار الولايات المتحدة التراجع عن اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية. وأعلنت السلطة الفلسطينية عن إلغاء الدوام الدراسي اليوم.

وطالبت الفصائل كوادرها وأبناء الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في هذه الفعاليات، الثلاثاء، للتعبير عن "رفض الشعب الفلسطيني لكل المخططات الصهيو-أميركية بحق القضية الفلسطينية".

وحملت الرئاسة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن استشهاد أبو دياك المعتقل في سجونها منذ 17 عاما، محذرة من استمرار سياسة القتل البطيء بحق المعتقلين.

مواجهات على مدخل بلدة سيلة الظهر جنوب جنين عقب اعتداء المستوطنين على منازل أهالي البلدة، اليوم (وفا)

وقالت في بيان إنها "تحمل حكومة الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير أبو دياك، الذي تعرض إلى إهمال طبي متعمد تمارسه سلطات الاحتلال بحق كافة الأسرى". وأضافت أنها "تحذر من استمرار مسلسل القتل البطيء للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي".

كما حمّلت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، في بيانيْن منفصليْن، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن استشهاد أبو دياك، بسبب ظروف اعتقاله السيئة وسياسة الإهمال الطبي بحقه.

والأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحافي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية "مخالفة للقانون الدولي"، فيما لاقت تصريحاته إدانات دولية وعربية.