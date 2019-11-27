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مواجهات وإصابات بنابلس ومئات المستوطنين يقتحمون قبر يوسف

تاريخ النشر: 27/11/2019 - 08:09

مواجهات وإصابات بنابلس ومئات المستوطنين يقتحمون قبر يوسف
اقتحامات لشرق نابلس (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨

أصيب العشرات من الشبان في حالات اختناق وسجلت 15 إصابات بالرصاص المعدني بالمواجهات التي اندلعت فجر اليوم الأربعاء، مع جنود الاحتلال في مدينة نابلس، الذين وفروا لمئات المستوطنين الحماية لاقتحام يوسف.

واقتحمت قوات الاحتلال عند منتصف الليل المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وانتشرت في محيط قبر يوسف.

واقتحمت جيبات عسكرية للاحتلال ترافقها جرافة المنطقة الشرقية من المدينة ومحيط قبر يوسف، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع في الأجواء، تمهيدا لاقتحام المستوطنين للقبر.

وأصيب 15 مواطنا، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات الاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال، قبيل اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف.

وتنوعت الإصابات بين الاختناق بالغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وجرى علاج جميع الإصابات ميدانيا.

 


#الضفة الغربية
#مواجهات
#الاحتلال
#قبر يوسف

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