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الخليل: مصرع شخص وإصابة ابنه باصطدام سيارة بجرافة عسكرية

تاريخ النشر: 28/11/2019 - 07:01

الخليل: مصرع شخص وإصابة ابنه باصطدام سيارة بجرافة عسكرية
من مكان الحادث، فجر اليوم
عرب ٤٨

أعلنت مصادر طبية في الخليل مصرع محمد نصار حسين النواجعة وإصابة ابنه في اصطدام سيارة بجرافة عسكرية إسرائيلية، فجر اليوم، وهما في طريقهما إلى العمل في الداخل، فجر اليوم الخميس.

وقال شهود إن جرافة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال اصطدمت بمركبة في منطقة فرش الهوى على طريق حاجز ترقوميا،غرب الخليل.

حمد نصار حسين النواجعة

وذكرت مصادر محلية أن ضحية حادث السير من مدينة يطا، فيما أكدت إصابة نجله ثائر بجراح، وأشارت إلى أن الجرافة العسكرية كانت في طريق العودة من بلدة بيت كاحل، شمال غرب الخليل، بعد هدم أربعة منازل فلسطينية لأسرى، زعم الاحتلال إنهم قاموا بتنفيذ عملية قتل الجندي دوفر سوريك، وإلقائه على جانب الطريق قرب مستوطنة "مجدال عوز" قرب بيت لحم، قبل شهور.


#الخليل
#ترقوميا
#حادث طرق

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