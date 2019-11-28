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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

تاريخ النشر: 28/11/2019 - 09:31

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
شرطة الاحتلال في الأقصى
عرب ٤٨

اقتحم 48 مستوطنا، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، فيما اقتحم عناصر من شرطة الاحتلال مصلى باب الرحمة.

وأفادت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى حتى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). 

وأوضحت المصادر أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وأضافت أن عناصر من شرطة الاحتلال، اقتحمت مصلى باب الرحمة، ونفذت جولة داخل باحاته، وأجرت عمليات تفتيش للمكان.

وكان 75 مستوطنا بينهم 25 طالبا يهوديا قد اقتحموا الأقصى يوم أمس، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 474 انتهاكا ضد مدينة القدس المحتلة، وفق تقرير حقوقي صدر عن "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان".

وحسب المرصد، توزعت الانتهاكات على 17 نمطا من انتهاكات حقوق الإنسان، غالبيتها انتهاكات مركّبة، وجاء في مقدمتها الاعتقالات بنسبة 31%، يليها الاقتحامات والمداهمات بنسبة نحو 22%، والحواجز وحرية الحركة بنسبة 19%.

وذكر التقرير أن الاعتداء على المسجد الأقصى في صدارة مشهد الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية خلال تشرين الأول/ أكتوبر، وبدا واضحًا أنّ السلطات الإسرائيلية ماضية في خطتها لفرض التقسيم الزماني والمكاني كأمر واقع، من خلال زيادة وتيرة الاقتحامات اليومية".

ووفقًا للتقرير اقتحم 5 آلاف و477 مستوطنًا، المسجد الأقصى بواقع 23 يومًا من أصل 31 في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية منذ العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة، جميع أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت.


#القدس
#اقتحامات الأقصى

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