الضفة: إصابات في قمع الاحتلال للمظاهرات الرافضة لـ"صفقة القرن"

أصيب عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية، ظهر اليوم، الخميس، إثر قمع المظاهرات التي خرجت تنديدًا بـ"صفقة القرن" الأميركية.

وفي مواجهات اندلعت في بلدة كفر قدّوم، قرب نابلس، أصيب فتى (15 عاما) بجروح خطيرة في الرأس، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، حيث اخترقت الجمجمة، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

وانطلقت مسيرة على المدخل الشمالي لمدينتي رام الله والبيرة، واستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المسيرة. فيما رشق الشبان قوات الاحتلال بالحجارة، وأضرموا النار في عدد من الإطارات المطاطية.

واندلعت مواجهات مماثلة في مخيم العروب، وبلدة سعير شمال شرق الخليل، وأفادت مصادر فلسطينية بأن جنود الاحتلال هاجموا بقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، الشبان الذين خرجوا تنديدا بـ"صفقة القرن" في مخيم العروب، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بالاختناق.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال داهموا عددا من منازل المواطنين في المخيم، عقب مطاردة الشبان في محاولة لاعتقالهم.

كما شهدت بلدة سعير مواجهات عنيفة على الشارع الرئيسي الخليل-القدس، قرب منطقة وادي خنيس، حيث طارد جنود الاحتلال الشبان الغاضبين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان، إن طواقمها تعاملت مع إصابة فتاة (17 عاما) بحجر من مستوطنين في البلدة القديمة في الخليل، ونقلت للمستشفى لتلقي العلاج.

وأوضحت الجمعية أن طواقمها قدمت العلاج بالمجمل إلى 18 شخصًا أصيبوا خلال المواجهات في مدخل البيرة الشمالي وبلدة سعير والخليل.

وبيّنت أنه من بين الإصابات 12 اختناقا بالغاز، و5 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وإصابة بحجر رماه مستوطن على رأس فتاة. وأشارت إلى أنه تم نقل 8 حالات إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.

واندلعت، منذ أمس، الأربعاء، مواجهات متفرقة في الضفة الغربية بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أصيب خلالها عشرات الفلسطينيين، بينهم ثلاثة أصيبوا بالرصاص.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، الخطوط الرئيسية لخطة يرفضها الفلسطينيون، وتتضمن إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.

ويتمسك الفلسطينيون بكل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة منذ 1967.