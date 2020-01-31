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الاحتلال يشن غارات في قطاع غزة

تاريخ النشر: 31/01/2020 - 07:16

الاحتلال يشن غارات في قطاع غزة
(أرشيف)
عرب ٤٨

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، الجمعة، غارات على موقع فلسطيني، يقع جنوبي قطاع غزة.

وأفادت تقارير بأن طيران الاحتلال شن حوالي 10 غارات متتالية على موقع فلسطيني واحد، لم تتضح ماهيته، غربي مدينة رفح، جنوبي القطاع.

لكن الجيش الإسرائيلي قال إن طيرانه هاجم عدة مواقع تابعة لحركة حماس، وبينها موقع تحت الأرض يستخدم لصنع أسلحة، وأن الهجوم يأتي في أعقاب إطلاق قذائف صاروخية من القطاع في وقت سابق من مساء أمس.

ولم تعلن وزارة الصحة، عن وقوع أي إصابات. وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس، أنه رصد إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة، تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وفي وقت سابق مساء الخميس، نفذت طائرات ودبابات إسرائيلية، قصفًا استهدف عدة مواقع وأراضٍ زراعية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#قطاع غزة
#جيش الاحتلال الإسرائيلي
#رفح

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