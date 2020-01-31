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حشود فلسطينية تؤدي الجمعة بالأقصى رغم قيود الاحتلال

تاريخ النشر: 31/01/2020 - 13:36

حشود فلسطينية تؤدي الجمعة بالأقصى رغم قيود الاحتلال
صلاة الجمعة بالأقصى، اليوم
عرب ٤٨

أدى نحو 30 ألف من أبناء الشعب العربي الفلسطيني، صلاة الجمعة اليوم في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة.

وصرحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن "أبناء شعبنا أدوا الصلاة في ظل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي عند بوابات المسجد الأقصى المبارك، وفي محيطه، من تفتيش للشبان والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية".

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة قد هاجمت مصلي الفجر في المسجد الأقصى، وأصابت نحو 10 مصلين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واعتقلت ثلاثة آخرين.

يذكر أن آلاف الفلسطينيين أدوا صلاة الفجر في مصليات المسجد الأقصى بعد توافدهم إليه من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#القدس
#المسجد الأقصى
#الاحتلال

حشود فلسطينية تؤدي الجمعة بالأقصى رغم قيود الاحتلال

حشود فلسطينية تؤدي الجمعة بالأقصى رغم قيود الاحتلال

حشود فلسطينية تؤدي الجمعة بالأقصى رغم قيود الاحتلال

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من عرب 48

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