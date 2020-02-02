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اقتحام الأقصى واعتقال فلسطينيين في القدس المحتلة

تاريخ النشر: 02/02/2020 - 13:38

اقتحام الأقصى واعتقال فلسطينيين في القدس المحتلة
(وفا)
عرب ٤٨

واصلت مجموعات من المستوطنين، بحماية قوات من الاحتلال الإسرائيلي، اقتحام المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، اليوم الأحد.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن ما يزيد على 40 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات بداخله وأدوا طقوسا تملودية، وذلك بحماية من شرطة الاحتلال.

وفي سياق متصل، اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أحد حراس المسجد الأقصى، الفلسطيني أحمد أبو عليا، أثناء عمله في ساحة المسجد.

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، فلسطينيين هما: شادي محمد سمرين (44 عاما) وإبراهيم خضر سمرين (54 عاما)، بعد اقتحام منزليهما في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، وذلك بدعوى أنهما نظفا درج جامع العين في الحي، في أعقاب تقديم شكوى من قبل أحد المستوطنين زعم فيها أنها طريق للمستوطنين.

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