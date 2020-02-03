  2. فلسطينيات
  3. أخبار

أجهزة أمن السلطة تعتقل مواطنين وتستدعي ثالثا

تاريخ النشر: 03/02/2020 - 10:13

أجهزة أمن السلطة تعتقل مواطنين وتستدعي ثالثا
عرب ٤٨

اعتقلت أجهزة السلطة الأمنية في الضفة الغربية، مواطنين واستدعت ثالثا، فيما تواصل اعتقال آخرين منذ أكثر من أسبوع على خلفية الانتماء السياسي.

ففي الخليل استدعت المخابرات العامة الأسير المحرر طارق غريب للمقابلة في مقراتها صباح أمس الأحد، وهو معتقل سياسي سابق لعدة مرات.

كما يواصل جهاز الأمن الوقائي في الخليل، اعتقال الأسير المحرر منجد الرجبي منذ أربعة أيام.

وكان الوقائي قد اختطف الشاب محمد البيك من قرية الساوية على خلفية التعبير عن الرأي الخميس الماضي.

وتواصل مخابرات السلطة في الخليل اعتقال الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين محمد بدر لليوم السابع على التوالي، كما تواصل اعتقال الطالب في جامعة الخليل ثمين الحلايقة لليوم العاشر على التوالي رغم وجود قرار بالإفراج عنه.

ومن جهته، يواصل جهاز الأمن الوقائي اعتقال الأسير المحرر هزاع العمودي لليوم السادس على التوالي.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#السلطة الفلسطينية
#الأجهزة الأمنية
#الأمن الوقائي
#اعتقال

حوارات

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا
العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا

2020-01-25

شلهوب - كيفوركيان: الاحتلال يسرق طفولة الفلسطينيين.. بقتلها
شلهوب - كيفوركيان: الاحتلال يسرق طفولة الفلسطينيين.. بقتلها

2020-01-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

غزّة: نقص حاد في غاز الطهي بعد محاولة مصرية لرفع سعره
غزّة: نقص حاد في غاز الطهي بعد محاولة مصرية لرفع سعره

2020-02-03

عباس: سنوقف التنسيق الأمني بحال بقيت "صفقة القرن"
عباس: سنوقف التنسيق الأمني بحال بقيت "صفقة القرن"

2020-02-03

الاحتلال يقمع الأشبال في "عوفر" والحركة الأسيرة تصعد
الاحتلال يقمع الأشبال في "عوفر" والحركة الأسيرة تصعد

2020-02-03

الأكثر قراءة

ميلادنا قريب | نُطفة حبّ تقطع الأزمنة الموازية

ميلادنا قريب | نُطفة حبّ تقطع الأزمنة الموازية

2020-02-02
كورونا المستجد:

كورونا المستجد: "سلاح بيولوجي" أم "حساء خفافيش"؟

2020-02-02
تفجير خط الغاز بين ⁧‫إسرائيل‬⁩ و⁧‫مصر بمحافظة شمال ⁧‫سيناء‬⁩

تفجير خط الغاز بين ⁧‫إسرائيل‬⁩ و⁧‫مصر بمحافظة شمال ⁧‫سيناء‬⁩

2020-02-02
تقديم لائحة اتهام ضد مشتبه بقتل الفتى عادل خطيب من شفاعمرو

تقديم لائحة اتهام ضد مشتبه بقتل الفتى عادل خطيب من شفاعمرو

2020-02-02
تحليلات إسرائيلية:

تحليلات إسرائيلية: "الدولة المستحيلة" و"صفقة القرن"

2020-02-02