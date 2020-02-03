مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين تخللها اعتقال ع من الشبان بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق.

وقال جيش الاحتلال أن جنوده اعتقلوا 13 فلسطينيا تنسب لهم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وكذلك حيازة أسلحة ووسائل قتالية.

في محافظة الخليل، قوات الاحتلال داهمت فجرا منطقتي حارة بحر والبقعة في البلدة، واعتقلت الفتى نديم هيثم محمود الصليبي. كما اعتقلت القوات أيضا إسلام موسى عبد الخالق سدر.

كما اقتحم جنود الاحتلال عدة منازل عرف من أصحابها بسام بدوي محمود اخليل، ومقر شركة الهندسة للأدوية والمعقمات الطبية التي تعود ملكيتها للمهندس نصر حسن نصر اخليل في نفس المنطقة وحطموا الباب الرئيسي للشركة وفتشوها وعبثوا بالأدوية والمعقمات الطبية.

وفي محافظة الله، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين لدى اقتحامها مناطق متفرقة من محافظة.

وقال شهود عيان إن قوة عسكرية اقتحمت بلدة سلواد شرقا واعتقلت الشاب محمد باسم حماد بعد أن قامت بالعبث بمحتويات منزله وتفتيشه، كما اعتقلت الشاب أمير دعاس ونقلتهما إلى جهة مجهولة.

كما اعتقل جنود الاحتلال الأسير المحرر عبد الباسط شوابكه عقب اقتحام منزله بمدينة البيرة، فيما اعتقل الاحتلال الشاب عادي أبو عادي من قرية كفر نعمه غربا بعد مداهمة منزل أسرته.

وعززت قوات الاحتلال صباح اليوم الإثنين، من تواجدها على مدخل قرية النبي صالح، حيث قام الجنود بإنزال "روبوت" عند البرج العسكري المقام على مدخل القرية.

بينما في محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال فجر الاثنين شابين من بلدة بيت فوريك.

وذكر شهود عيان أن أعدادا كبيرة من الآليات العسكرية، اقتحمت بيت فوريك فجرا، واعتقلت كلا من كنعان زلموط خطاطبة، والأسير المحرر معروف نايف أبو السعود حنني، بعد مداهمة منزليهما وكسر الأبواب وترويع عائلتيهما.

وفي شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال مداهمات في بلدة الهاشمية جنوبي جنين، وفتشت منزليهما.

وقال شهود عيان إن العشرات من جنود الاحتلال داهموا البلدة واعتقلوا كلا من محمد وليد جرار وعمر نايف جرار وفتشوا منزليهما.

كما أصيب سائق فلسطيني، في ساعات مت أخرة من مساء الأحد، برصاص جنود الاحتلال قرب مدينة جنين.

وزعم الاحتلال، أن جنوده أطلقوا النار صوب سائق فلسطيني بزعم محاولته دهس مجموعة من الجنود قرب جنين.

وأشار إلى إصابة السائق الفلسطيني برصاص الجيش، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الجنود.