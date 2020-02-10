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أبو ديس: إصابة طلبة وأعضاء بالهيئة التدريسية بمجمع المدارس بالاختناق

تاريخ النشر: 10/02/2020 - 16:50

أبو ديس: إصابة طلبة وأعضاء بالهيئة التدريسية بمجمع المدارس بالاختناق
من مواجهات سابقة في أبو ديس (من الأرشيف)
عرب ٤٨

أُصيب عشرات الطلبة وأعضاء من الهيئة التدريسية بمجمع المدارس في بلدة أبو ديس، بحالات اختناق، ظهر اليوم الإثنين، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما |أفادت وكالة "وفا" للأنباء.

ونقلت "وفا" عن الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية في أبو ديس، هاني حلبية، قوله، إن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع صوب مجمع المدارس، ما أسفر عن إصابات بالاختناق في صفوف الطلبة والهيئة التدريسية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع 14 إصابة في المكان، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وجرى معالجتهم ميدانيا، الا حالة واحدة منها ذهبت الى المستشفى.

وتُعدّ منطقة محيط المدارس وجامعة القدس في أبو ديس منطقة تماس دائمة مع الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتعمد التضييق على الطلبة وعرقلة المسيرة التعليمية باستمرار.

وفي وقت سابق اليوم، أصيب العشرات من الفلسطينيين، بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع خلال مواجهات شهدها مخيم العروب، فيما اقتحمت مجموعة من المستوطنين مناطق في جنين.

واندلعت مواجهات على مدخل المخيم أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المدمع صوب المواطنين ومنازلهم.

كما سلمت قوات الاحتلال، الأسير المحرر يونس عودة حمدان الحروب من بلدة خاراس، بلاغا لمراجعة مخابراتها في معسكر توقيف "عتصيون" شمال الخليل.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#بلدة أبو ديس
#مجمع المدارس
#الهيئة التدريسية
#الطلبة
#الاحتلال الإسرائيلي

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