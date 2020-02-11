الآلاف يشاركون في مهرجان ضد صفقة القرن في رام الله

شارك الآلاف اليوم الثلاثاء، في مهرجان وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، تنديدا بـ"صفقة القرن"، بالتزامن مع الخطاب الذي من المزمع أن يلقيه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مجلس الأمن، تعليقا على الخطة الأميركية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية.

ورفع المشاركون في مهرجان رام الله، الذين يتقدمهم رئيس الوزراء محمد اشتية، وأعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، وعدد من الوزراء، وممثلو المؤسسات الرسمية، العلم الفلسطيني، ورددوا هتافات وطنية، ورفعوا صورا ولافتات تندد بالصفقة المجحفة بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

من المظاهرة في غزة (أ ب أ)

أما في غزّة، فقد شارك العشرات في وقفة في ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة، للمشاركة في الفعالية المركزية المنددة بـ"صفقة القرن".

ويشارك في الفعالية المركزية أمناء سر أقاليم حركة فتح، وطلبة جامعات ومدارس من مختلف مدن ومخيمات القطاع.