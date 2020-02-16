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اعتقالات وإغلاق مداخل بلدات بالضفة واستهداف للصيادين ببحر غزة

تاريخ النشر: 16/02/2020 - 09:39

اعتقالات وإغلاق مداخل بلدات بالضفة واستهداف للصيادين ببحر غزة
(وفا)
عرب ٤٨

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار تجاه مراكب الصيادين في بحر شمال غزة.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان جنوب بيت لحم.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: موسى حاتم ديرية، وطارق عقاب ديرية، وأحمد محمد ديرية، وجميعهم يبلغون الثامنة عشرة من العمر، وذلك بعد دهم منازل ذويهم في بلدة بيت فجار، وتفتيشها.

وأوضح شهود عيان أن مواجهات عنيفة اندلعت في البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال القنابل المسيلة للدموع وقنابل الصوت والرصاص المطاطي، دون أن يبلغ عن أي إصابات.

أما في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنين من بلدة سعير وقرية بيت مرسم.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة سعير شرق الخليل واقتحمت منازل المواطنين، واعتقلت المواطن محمد يونس كوازبة، كما اقتحمت قرية بيت مرسم واعتقلت المواطن رأفت عودة يوسف عمرو، بعد أن عبثت بمحتويات منزل ذويه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سند جعيدي، على حاجز طيار على مفرق جيت شرقي قلقيلية، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

إلى ذلك، أعادت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، إغلاق المدخل الرئيسي لقرية دير نظام غرب رام الله.

وأفاد سكان من القرية، بأن قوات الاحتلال أعادت السواتر الإسمنتية التي كانت قد وضعتها قبل عدة أيام، قبل أن يقوم الأهالي يوم أمس السبت، بإزاحتها، وإزالة البوابة الحديدية، وفتح الطريق.

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#الضفة الغربية
#قطاع غزة
#اعتقال
#الصيادين
#بحر غزة

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