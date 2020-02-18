عشرات المصابين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال بالضفة

أُصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ونقلت "الأناضول" عن شهود عيان، قولهم، إن مواجهات اندلعت بين عشرات الطلبة الجامعيين وقوة عسكرية إسرائيلية بالقرب من جامعة خضوري، بمدينة طولكرم، احتجاجا على صفقة القرن الأميركية المزعومة.



وأضاف الشهود أن المواجهات اندلعت عقب مسيرة نظمها الطلبة، منددين بصفقة القرن.



وأحرق الطلبة بوابة إلكترونية إسرائيلية على المدخل الغربي لمدينة طولكرم.



وأضاف الشهود، إن الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق الشبان.

وقال مسعفون ميدانيون، إنهم قدموا للعلاج ميدانيا لعشرات المصابين بالرصاص المطاطي، وبحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 28 كانون ثاني/ يناير الماضي، خطة تتضمن إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل، وحل قضية اللاجئين خارج حدود إسرائيل.



ورفض كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي ودول عديدة، في مقدمتها تركيا، خطة ترامب؛ لكونها "لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وتخالف مرجعيات عملية السلام".