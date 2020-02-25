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56 إصابة إثر مواجهات مع جيش الاحتلال في الأغوار الشمالية

تاريخ النشر: 25/02/2020 - 15:03

56 إصابة إثر مواجهات مع جيش الاحتلال في الأغوار الشمالية
جانب من المواجهات (أ ب أ)
عرب ٤٨

أُصيب 56 فلسطينيا بجراح، وبحالات اختناق، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الأغوار الشمالية، شمال شرق الضفة الغربية، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحافي، إن طواقمها تعاملت مع 6 مصابين بجراح بينهم مصاب بالرصاص الحي، و5 مصابين بالرصاص المطاطي، وتم نقلهم للعلاج في المستشفى.

وأوضح البيان أن الطواقم الطبية تعاملت مع 50 مصابا بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، بينهم 8 مصابين نُقِلوا للعلاج في المستشفى، فيما تم التعامل مع البقية ميدانيا.

(أ ب أ)

وحدثت المواجهات، عقب تفريق جيش الاحتلال مسيرة منددة بصفقة القرن الأميركية المزعومة في الأغوار الشمالية، مستخدما الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ونقلت "الأناضول" عن شهود عيان لم تُسمّهم، القول، إن القوات الإسرائيلية منعت عشرات المشاركين من الوصول لمنطقة بردلا، حيث كان النشطاء ينوون زراعة الأشجار.

(أ ب أ)

وفي 28 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مؤتمر صحافي بواشنطن "صفقة القرن"، بحضور نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي لاقت رفضا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#الأغوار الشمالية
#الضفة الغربية
#الرصاص الحي

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