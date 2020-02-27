اقتحامات واعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال عددا من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

ووفقا لنادي الأسير، فإن قوات الاحتلال اعتقلت فجر الخميس، 7 شبان، خلال مداهمات واقتحامات لمنازل في الضفة، حيث اقتادتهم لجهة مجهولة، فيما تم إخضاع العديد من المواطنين لتحقيقات ميدانية خلال اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

واعتقلت قوات الاحتلال محمد أبو خليل من رام الله، وصقر جواد ربايعة من بلدة العبيدية شرق بيت لحم.

بينما في محافظة قلقيلية، اعتقل جنود الاحتلال محمد أمين شعث، ورامي يوسف سنينة، وعلي البدوي من قلقيلية.

كما واعتقل جنود الاحتلال محمد أحمد شفيق عابد من كفردان غرب جنين، وعثمان عاصي من قراوة بني حسان قرب سلفيت.

وفي محافظة الخليل، اختطفت قوات خاصة من المستعربين، اختطفت الأسير المحرر ليث محمد البو، من أمام منزله في منطقة وادي قبون شرق مدينة حلحول، واقتادته إلى جهة غير معلومة.