البدء بإعمار 270 وحدة سكنية بغزة دُمرت خلال عدوان 2014

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، محمد زيارة، خلال حفل توقيع اتفاقية تفاهم بغزة، الخميس، بين وزارته وكل من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"؛ البدء بتنفيذ مشروع لإعادة إعمار أكثر من 270 وحدة سكنية، دُمرت خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة صيف 2014.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، عن زيارة قوله إن إجمالي تكلفة المشروع تبلغ 10 ملايين دولار، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي بتمويل من السعودية، عبر "الصندوق السعودي للتنمية".

وبحسب تصريحات سابقة لوكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة ناجي سرحان، لوكالة "الأناضول"، فإن "برنامج إعادة إعمار غزة تمكن من إعادة بناء وترميم 71 بالمئة من الوحدات السكنية المهدومة، بينما تنتظر ألفي وحدة سكنية التمويل اللازم لإعمارها".

وتعرض قطاع غزة في 8 تموز/ يوليو 2014 إلى حرب إسرائيلية استمرت 51 يوما، أدت إلى استشهاد أكثر من 2200 فلسطيني، وتدمير قرابة 11 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، و162 وحدة بشكل جزئي.