غزة: وفد من حماس يغادر إلى القاهرة 

غادر وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، قطاع غزة، متوجها إلى العاصمة المصرية، القاهرة، لبحث عدد من الملفات مع مسؤولين مصريين، كتخفيف الأزمة الإنسانية بغزة، والملف الأمني، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ونقلت "الأناضول" عن الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، قوله لاإن هذه الزيارة "تأتي في سياق التنسيق والتواصل المستمر بين حماس والقاهرة".

وأوضح أن الوفد سيبحث مع المسؤولين المصريين عددا من "الملفات المركزية، تتعلق بدور مصر في التخفيف من الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة، جرّاء الحصار الإسرائيلي المتواصل للعام الـ13 على التوالي".

واستكمل قائلا: "كما سيناقش الوفد سبل دور مصر في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة".



وأوضح أن من بين الملفات التي ستطرح هو "الدور المصري في ترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة مخاطر صفقة القرن".

كما سيبحث الطرفان، بحسب قاسم، الجهد الأمني المشترك على جانبي الحدود بين قطاع غزة ومصر، بما يحفظ من أمن الجانبيْن.

وكان مصدر فلسطيني، قد قال لـ"الأناضول"، في تصريح سابق، إن الوفد برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة، روحي مشتهى.