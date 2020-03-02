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هنيّة يلتقي لافروف في موسكو

تاريخ النشر: 02/03/2020 - 13:37

هنيّة يلتقي لافروف في موسكو
رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية (أ ب)
عرب ٤٨

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، الإثنين، بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في العاصمة الروسية موسكو، لبحث ثلاثة ملفات وهي "المصالحة الفلسطينية، وصفقة القرن، والعلاقات الثنائية بين الطرفين".

وقالت الحركة في بيان إن الحوارات مع الجانب الروسي "شهدت تطابقا في الرؤى والمواقف المتعلقة بهذه القضايا الثلاث"، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وحضر اللقاء، الذي انتهى ظهر الإثنين، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

وشارك من حركة "حماس"، في اللقاء كل من نائب رئيس الحركة صالح العاروري، ومسؤول الحركة في الخارج ماهر صلاح، ومسؤول مكتب العلاقات الدولية موسى أبو مرزوق.

وتقيم روسيا علاقات مع عدد من الفصائل الفلسطينية بينها حركة "حماس"، و"الجهاد الإسلامي".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#المكتب السياسي لحركة "حماس"
#حماس
#إسماعيل هنية

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