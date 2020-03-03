اعتقالات بالضفة والقدس واستهداف للصيادين والمزارعين بغزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم وتفتيش في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن مجدي أبو عكر من مخيم عايدة شمال بيت لحم، بينما في طولكرم اعتقلت كلا من: باسل عيد، والاسير المحرر عدنان سمارة.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين من بلدة العيسوية بعد مداهمة منازلهم.

وأفاد نادي الأسير بأنه جرى اعتقال: محمد عصمت عبيد، ومحمد أيمن عبيد، وعلي عبيد، فيما تم استدعاء الشاب إياس عبيد للتحقيق معه.

كما اعتقلت شرطة الاحتلال، ثلاثة مقدسيين، واعتدت على أحدهم بالضرب المبرح خلال عملية الاعتقال من داخل منزله في بلدة سلوان.

واعتقلت قوات الشرطة شابا من منطقة باب الساهرة، وصادرت دراجته النارية وانتشرت في المكان بأعداد كبيرة.

وفي حي وادي الجوز، اقتحمت القوات أحد المنازل من خلال النوافذ واعتلت الأسطح ثم اعتقلت أحد الشبان واقتادته للتحقيق.

وفي حي رأس العامود، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن جودت أبو اسنينية، بعد الاعتداء عليه وعلى زوجته بالضرب المبرح.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة أبو اسنينة، بينما كانت الأم السيدة أم أنس لوحدها في المنزل، وقامت القوات باحتجازها ومنعتها من التحرك، ولدى وصول زوجها إلى المنزل بعد دقائق معدودة، هاجمته القوات واعتدت عليه بالضرب على صدره ورأسه ووجه ثم اعتقلته.

وأضاف المركز أن نجلهما مالك 22 عاماً قيد الاعتقال منذ منتصف الشهر الماضي، ويقبع في زنازين المسكوبية، فيما يمضي نجلهما أنس حكما بالسجن لمدة 5 سنوات.

إلى ذلك، اندلعت فجر اليوم الثلاثاء، مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها مدينة قلقيلية، أصيب خلالها عدد من الشبان بالاختناق.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال انتشروا في حي الجعيدي في المدينة، حيث دارت مواجهات واسعة أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص والقنابل الصوتية والغازية.

أما في قطاع غزة، توغلت عدد من جرافات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، لمسافة محدودة، خارج السياج الأمني شرقي محافظة رفح.

وأفاد شهود عيان، بتوغل 4 جرافات وكباش عسكري، انطلاقا من بوابة المطبق العسكرية، شرقي حي النهضة، لمسافة تقدر بحوالي 50 مترا.

وشرعت الآليات المتوغلة بوضع أسلاك شائكة في المنطقة المحاذية للسياج الأمني.

وأطلق جنود الاحتلال عددا من قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين في منطقة سريج شرقي بلدة القرارة بمحافظة خان يونس.

كما أطلقت زوارق بحرية الاحتلال نيرانها صوب مراكب الصيادين قبالة شاطئ بلدة بيت لاهيا، شمال القطاع، دون أن يبلغ عن إصابات.