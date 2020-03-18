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جيش الاحتلال يقتحم العيسوية ويعتقل شابًا بعد الاعتداء عليه

تاريخ النشر: 18/03/2020 - 23:57

جيش الاحتلال يقتحم العيسوية ويعتقل شابًا بعد الاعتداء عليه
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، مساء الأربعاء، بلدة العيسوية شمال شرقي القدس المحتلة، واعتقلت أحد الشباب بعد الاعتداء عليه ما أصابه بجروح، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ونقلت "الأناضول" عن شهود عيان، قولهم إن القوات الإسرائيلية اعتدت على شاب بالضرب المبرح فأصابته بجروح، ثم اعتقلته، خلال مواجهات مع شباب فلسطينيين في البلدة.

وذكر شهود العيان أن هذه القوات اقتحمت البلدة، بأعداد كبيرة، واعتدت على سكانها، وبينهم أطفال ونساء.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت مساء الأحد الماضي، 3 فلسطينيين واعتدت على آخرين، في العيسوية، ونقلت "الأناضول" عن شهود عيان لم تُسمّهم، القول إن الشرطة الإسرائيلية "اعتقلت الشابين كريم أحمد عبيد ومجد مروان داري، من بلدة العيسوية في القدس، بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح".

كما اعتقلت الشرطة نائب مدير عام دائرة الأوقاف، ناجح بكيرات بعد اقتحام منزله في بلدة صور باهر جنوبي القدس، وحققت معه قبل أن الإفراج عنه دون شروط.

ومنذ أكثر من عامين، يشتكي السكان في بلدة العيساوية من تنكيل الشرطة الإسرائيلية بهم بحجة وقوع مواجهات مع الشرطة في البلدة، وتتفاوت أعمال التنكيل الإسرائيلي بين هدم منازل، وتحرير مخالفات للمحال التجارية والسيارات، مرورا باعتقال الشبان، وصولا إلى استشهاد آخرين، خلال العامين الماضيين.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#جيش الاحتلال
#العيسوية
#اعتقال شاب
#مواجهات

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