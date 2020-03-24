إصابة فلسطيني بنيران الاحتلال شمالي رام الله

أصيب شاب فلسطيني بنيران أطلقها جنود الاحتلال باتجاه شابين فلسطينيين، وتمكن الثاني من الفرار، بالقرب من قرية دير أبو مشعل الواقعة شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية، بعد ظهر اليوم، الثلاثاء.

وحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإنه اشتبه بشابين فلسطينيين يلقيان حجارة باتجاه سيارات تسير في شارع قريب من قرية دير أبو مشعل. وادعى جيش الاحتلال أن الشابين كانا يعتزمان إلقاء قنابل صوتية باتجاه الشارع.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال أن الجنود أطلقوا النار وأصاب أحد الشابين الفلسطينيين وأن أهدهما أصيب.

وأجرت قوات الاحتلال أعمال بحث وتمشيط في المنطقة بحثا عن الشابين.