  2. فلسطينيات
  3. أخبار

اشتية: العمل في إسرائيل والمستوطنات ثغرة يتسلل منها كورونا للضفة المُحتلّة

تاريخ النشر: 01/04/2020 - 16:35

اشتية: العمل في إسرائيل والمستوطنات ثغرة يتسلل منها كورونا للضفة المُحتلّة
توضيحية (أ ب أ)
عرب ٤٨

قال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، اليوم الأربعاء، في بيان أصدره، بعد تسجيل إصابة 15 فلسطينيا يعملون داخل مستوطنة إسرائيلية، شمالي القدس، إن العمالة الفلسطينية في إسرائيل، ومستوطناتها، تمثّل "ثغرة" يتسلل منها فيروس كورونا، لمناطق الضفة الغربية المحتلة.

وذكر اشتية أن "استمرار تنقل العمّال، بتسهيلات إسرائيلية، بين مدنهم وقراهم وأماكن عملهم يشكّل ضربة لكل جهودنا التي اتخذناها بشكل مبكر لوقف انتشار الفيروس".

وأضاف: "إننا نرى في استمرار السماح للعمّال بالتوجه لأماكن عملهم، محاولة لحماية الاقتصاد الإسرائيلي على حساب أرواح العمّال، لكن اقتصاد إسرائيل ليس أغلى من أرواح أبنائنا".

ويعمل في إسرائيل والمستوطنات نحو 133 ألف فلسطيني من سكان الضفة الغربية، بحسب بيانات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني.

وتمثّل العمالة الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات، معضلة حقيقية، تواجه الجهود الصحية الفلسطينية، الهادفة لوقف تفشي فيروس كورونا؛ فمن جهة، يمثل العمل، مصدر الرزق الوحيد لعشرات آلاف العائلات الفلسطينية الفقيرة؛ ومن جهة ثانية، فإن فيروس كورونا يتفشى في إسرائيل بشكل متزايد، وتجد السلطات الفلسطينية صعوبة كبيرة في إلزام العمال بالحجر الصحي، عقب عودتهم لمنازلهم.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين، إلى 134، بعد تسجيل إصابة 15 عاملا فلسطينيا يعملون في مصنع للدواجن بمستوطنة "عطوروت".

وحتى ظهر الأربعاء، أصاب فيروس كورونا أكثر من 872 ألفا في العالم، توفي منهم ما يزيد على 43 ألفا، فيما تعافى أكثر من 184 ألفا، وسط تفاقم التداعيات المصاحبة على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والطبية.


#رئيس الحكومة الفلسطينية
#محمد اشتية
#القدس
#الضفة الغربية المحتلة.
#المستوطنات
#العمل في إسرائيل

حوارات

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الضفة: 15 إصابة جديدة بكورونا يرفع إجمالي الإصابات إلى 134
الضفة: 15 إصابة جديدة بكورونا يرفع إجمالي الإصابات إلى 134

2020-04-01

هدم 3 منازل في جنين واعتقالات بالضفة والقدس
هدم 3 منازل في جنين واعتقالات بالضفة والقدس

2020-04-01

غزة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا
غزة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

2020-03-31

الأكثر قراءة

كورونا: ما عدد المصابين في البلدات العربية ومتى تجرى الفحوصات؟

كورونا: ما عدد المصابين في البلدات العربية ومتى تجرى الفحوصات؟

2020-03-31
الصحة الإسرائيلية: 4831 إصابة بكورونا و18 حالة وفاة

الصحة الإسرائيلية: 4831 إصابة بكورونا و18 حالة وفاة

2020-03-31
تسجيل إصابات جديدة بالكورونا في المجتمع العربي

تسجيل إصابات جديدة بالكورونا في المجتمع العربي

2020-03-31
20 دولة خالية من فيروس كورونا.. من هي؟

20 دولة خالية من فيروس كورونا.. من هي؟

2020-03-31
تقييدات مشددة منذ الأربعاء: الحكومة تصادق على الإغلاق الجزئي للحد من كورونا

تقييدات مشددة منذ الأربعاء: الحكومة تصادق على الإغلاق الجزئي للحد من كورونا

2020-03-31