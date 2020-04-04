الاحتلال يواصل اعتقال 200 طفل فلسطيني

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 200 طفل فلسطيني، عشيّة يوم الطفل الفلسطينيّ، بحسب إحصائيّة هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وقال بيان صادر عن الهيئة، اليوم، السّبت، إنّ الأسرى الأطفال يقبعون في ثلاث معتقلات تفتقر للحد الأدنى من المقومات الإنسانية، وأضاف رئيس الهيئة، قدري أبو بكر، أن الأطفال المعتقلين يتعرضون لأساليب تعذيب ومعاملة منافية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وتابع أبو بكر أنّ "الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي تشكل وصمة عار في جبين الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، التي عجزت عن تأمين الحد الأدنى لحمايتهم".

ومنذ عام 2000، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 17000 قاصر فلسطيني، تتراوح أعمارهم ما بين 12-18 عاما، بحسب أبو بكر.

كما تم تسجيل العديد من حالات الاعتقال والاحتجاز لأطفال لم تتجاوز أعمارهم عشر سنوات.

وأشار أبو بكر إلى أن "نحو ثلاثة أرباع الأطفال المعتقلين، تعرضوا لشكل من أشكال التعذيب الجسدي، فيما تعرّض جميع المعتقلين للتعذيب النفسي خلال مراحل الاعتقال المختلفة"، بحسب آخر الإحصاءات والشهادات الموثقة للمعتقلين الأطفال.

وأوضح أن نسبة اعتقال القاصرين المقدسيين هي الأعلى، حيث يُعتقل العشرات منهم يوميا ويتم احتجازهم بشكل غير قانوني، إضافة إلى فرض سياسة الحبس المنزلي بحقهم، والإبعاد عن القدس، وفرض الغرامات المالية الباهظة.

وطالب أبو بكر، الأمين العام للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، بالضغط على إسرائيل لإطلاق سراح الأطفال الذين باتت حياتهم مهددة استنادا للظروف التي يعيشونها، وفقا لتحذيرات وتعليمات منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا.

وفي 5 إبريل 1995، أعلن الرئيس الراحل ياسر عرفات، التزامه باتفاقية حقوق الطفل الدولية، معتبرا هذا اليوم، يومًا للطفل الفلسطيني.