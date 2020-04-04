11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية

سُجّلت 11 إصابة بفيروس كورونا، اليوم، السبت، في الضّفّة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلن مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحّة، كمال الشخرة.

ويرتفع بهذا عدد المصابين في الأراضي الفلسطينيّة إلى 205 إصابات.

وأوضح الشخرة، خلال الإيجاز اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، صباح اليوم السبت، أن 3 إصابات سُجلت في بيتونيا بمحافظة رام الله والبيرة، و3 في قطنة بمحافظة القدس، وإصابتين في مخيم طولكرم، وإصابة في بيت عنان، وإصابتين في حلحول بمحافظة الخليل.

وأضاف أن من بين المصابين طفلان (11 و15 عامًا)، وقد انتقلت إليهما العدوى عن طريق والدهما.

وأمس، الجمعة، قال رئيس الوزراء الفلسطينيّ، محمّد إشتيّة، إن الأسبوعين القادمين "سيكونان من أصعب الأوقات من ناحية السيطرة على انتشار المرض، والسبب هو عودة 45 ألف عامل إلى بيوتهم من أماكن عملهم في إسرائيل، مع بدء عيد الفصح عند اليهود. وبعض هؤلاء العمّال لديهم تصاريح ويعبرون بشكل منظم، والبعض الآخر يعملون بدون تصاريح ويسلكون طرقا مختلفة".

وأضاف في هذا الصّدد "نحاول جاهدين ترتيب عودة العمّال مع الجانب الإسرائيلي، ليتم بشكل منظّم، ولكي نتمكن من أخذ الإجراءات الصحية المناسبة. نأمل أن توافق إسرائيل على ذلك، فهذا الفيروس عدو البشرية جميعها ولا يعرف حدودا أو جنسا أو دينًا. كما طلبنا من إسرائيل أن تقوم بفحص العمّال قبل وصولهم، وطلبنا منها تعويض العمّال عن أيام الغياب".

وأوضح إشتية أن "معظم الإصابات الجديدة في الأسبوع الأخير هي من العمال، ومن مصنع واحد فيه 500 عامل، سُجلت أكثر من (41 حالة حتى الآن)، ما يرفع عدد الإصابات إلى 193 إصابة".

وطالب إشتية "جميع العمّال أن يلزموا بيوتهم لمدة 14 يوما ضمن برنامج الحجر الصحي، رحمة بأنفسهم وأولادهم وآبائهم وأمهاتهم وجيرانهم ومجتمعهم، وهذا الحجر إجباري وليس اختياريا. وأقول لمقاولي العمّال والمهربين: إنهم تحت طائلة القانون ومن يخالف فإن القانون واضح".