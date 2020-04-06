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الاحتلال يطلق سراح محافظ القدس عدنان غيث

تاريخ النشر: 06/04/2020 - 20:55

الاحتلال يطلق سراح محافظ القدس عدنان غيث
محافظ القدس عدنان غيث (أرشيفية - أ ف ب)
عرب ٤٨

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، عن محافظ القدس عدنان غيث، وذلك بكفاله ماليه يقدر بـ15 ألف شيكل، بعد أن استئناف للمحكمة المركزية اعتراضا على قرار تمديد اعتقاله.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت غيث أمس، الأحد، بعد أن داهمت منزله في سلوان جنوب القدس المحتلة، وفتشته وعبثت بمحتوياته، بزعم ممارسة نشاط "غير قانوني" في المدينة.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عددا من الجنود الإسرائيليون ينتظرون المحافظ خارج منزله. فيما ظهر غيث خارجا من المنزل يرتدي قفازات بلاستيكية بيضاء.

ورجّح محامي المحافظ، رامي عثمان، أن سبب اعتقال غيث يتمحور حول نشاطات لمكتب المحافظ في المدينة تتعلق بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

واعتقل غيث من قبل قوات الاحتلال 17 مرة منذ توليه منصبه محافظا للقدس، كما يمنعه الاحتلال من دخول الضفة الغربية، بذريعة تواصله مع القيادة الفلسطينية.


#عدنان غيث
#القدس
#الاحتلال الإسرائيلي
#فيروس كورونا

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