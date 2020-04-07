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القدس: مصرع محمد إسماعيل جراء حادث طرق ذاتي

تاريخ النشر: 07/04/2020 - 08:57

القدس: مصرع محمد إسماعيل جراء حادث طرق ذاتي
المرحوم محمد إسماعيل (فيسبوك)
عرب ٤٨

لقي الشاب فادي محمد إسماعيل في الثلاثينات من عمره من سكان مدينة القدس فجر اليوم الثلاثاء، مصرعه وذلك جراء حادث طرق وقع على الشارع الرئيسي بالقرب من الشيخ جراح.

وأعلن فجر اليوم في المستشفى عن وفاة الشاب إسماعيل متأثرا بالجروح الحرجة التي أصيب بها جراء حادث الطرق الذاتي الذي وقع في ساعات متأخرة من ليل الإثنين.

وتلقت طواقم الإسعاف في ساعات متأخرة من الليل، بلاغا عن جريح جراء حادث طرق ذاتي، وعلى الفور هرع طاقم طبي للمكان وقدم العلاجات الميدانية لشاب ونقله على وجه السرعة وهو بحالة حرجة إلى المستشفى للعلاج، حيث أقر الطاقم الطبي فجر اليوم وفاته بعد أن فشل من إنقاذ حياته.

إلى ذلك، أفادت الشرطة بأنها شرعت التحقيق في ملابسات حادث الطرق الذاتي، حيث دلت التحقيقات الأولية أن الحديث يدور عن سائق دراجة نارية الذي ولأسباب لم تتضح بعد أنحرف عن مسار وتدهور بدراجته، مأ أدى إلى إصابته بجروح حرجة توفي على إثرها في المستشفى.


#القدس
#إسعاف
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#دراجة نارية

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