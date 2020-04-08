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إصابات بمواجهات مع المستوطنين بالخليل واقتحامات بالقدس

تاريخ النشر: 08/04/2020 - 09:24

إصابات بمواجهات مع المستوطنين بالخليل واقتحامات بالقدس
الاحتلال يستنفر في محافظة الخليل (وفا)
عرب ٤٨

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، بساعات متأخرة من الليل، وذلك خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في بلدة الشيوخ قضاء الخليل، فيما اقتحمت شرطة الاحتلال منزل أمين سر حركة فتح بالقدس

وأفاد مواطنون بأن عراكا ومواجهات اندلعت في منطقتي "شعب التينة"، و"المجالس"، بين المواطنين ومستوطني "أسفر" المقامة على أراضي بلدتي سعير والشيوخ، بحماية من جنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الصوت والغاز، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وهاجم مستوطنون خلال ساعات النهار يوم الثلاثاء، العديد من المواطنين أثناء وجودهم في أرضهم بالمنطقتين المذكورتين جاء بهدف إرغامهم على تركها لمصلحة توسيع المستوطنة، حيث سيج مستوطنون خلال الأيام القليلة الماضية أراضي لمواطنين من عائلة الحلايقة بالأسلاك الشائكة.

وقال المتحدث باسم العائلة التي تملك آلاف الدونمات بالمنطقة، محمد علي المشني الحلايقة، إن" العائلة ستواصل حماية أرضها، من خلال زراعتها والوجود فيها، وسنرغم الاحتلال ومستوطنيه على تفكيك ما أقاموه فيها من بركسات وخيم وحظائر لماشيتهم".

الاحتلال يقتحم منزل أمين سر "فتح" بالقدس

في القدس، اقتحمت شرطة الاحتلال، مساء الثلاثاء، منزل أمين سر حركة فتح شادي مطور، في بلدة بيت حنينا، علما أن مخابرات الاحتلال اقتحمت منزل مطور للمرة الثانية خلال يومين، وفتشته وعبث بمحتوياته.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت منزل مطور يوم الأحد الماضي، وسلمت عائلته استدعاء للحضور إلى مقر مخابراتها.


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