"حماس" تنفي قرب التوصل لصفقة تبادل أسرى 

نفت حركة "حماس"، يوم الأحد، قرب التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع إسرائيل، بحسب ما جاء في بيان لمسؤول ملف الأسرى في الحركة، موسى دودين، تعليقا على أنباء تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية، حول وجود مفاوضات بين إسرائيل وحماس لإبرام صفقة وشيكة لتبادل معتقلين فلسطينيين بجنود إسرائيليين تحتجزهم الحركة بقطاع غزة.

وقال دودين: "ننفي صحة الأنباء التي تحدثت عن قرب التوصل إلى صفقة وشيكة، أو الاتفاق على صفقة لتبادل الأسرى مع الاحتلال".

وأضاف: "حماس لم تلمس جدية عملية من طرف الاحتلال حتى الآن في التعاطي مع هذا الملف".

ورحب القيادي في حماس، بالوساطات التي يمكن أن تسهل الوصول إلى خطوات باتجاه صفقة لتبادل الأسرى.

وفي وقت سابق الأحد، كانت مصادر مصرية مطلعة على دور الوساطة المصرية بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والحكومة الإسرائيلية، بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة، قد أفادت بأن الجانب الإسرائيلي أبدى استعداده للقيام بخطوات "إيجابية" من أجل أبرام الصفقة.

ونقلت "العربي الجديد" عن المصادر المصرية قولها إن سلطات الاحتلال كلفت الوسيط المصري بنقل رسالة تضمنت اشتراط تقديم حركة "حماس" معلومات بشأن الأسرى لديها ووضعهم، مقابل بدء أولى الخطوات المتمثلة في إطلاق سراح عدد من الحالات المرضية وكبار السن، وذلك في اختبار لجدية المبادرة التي سبق أن أعلنها زعيم الحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار، في هذا الشأن.

وشملت الرسالة الإسرائيلية تفصيلا بالمراحل التي تتضمّن إطلاق سراح عدد من النساء في مرحلة لاحقة، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن هناك مخاوف لدى الإسرائيليين من تعرضهم للضغط والابتزاز من جانب الفصائل عقب تنفيذ الصفقة، بملفات أخرى.

ووفقا للمصادر المصرية، فإنه "إذا تمت الموافقة على شروط إسرائيل، فإن الأخيرة لن تنفذ الصفقة في فترة قصيرة، لكن المراحل ستمتد على شهور عدة، لضمان عدم إقدام الفصائل على أي خطوات تصعيدية خلال الفترة الراهنة التي يعاني فيها الاحتلال من تفشي وباء كورونا".