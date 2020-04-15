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كورونا بالضفة والقدس: الاحتلال يمنع الفحوصات والسلطة تغلق دورا كإجراء وقائي

تاريخ النشر: 15/04/2020 - 10:30

كورونا بالضفة والقدس: الاحتلال يمنع الفحوصات والسلطة تغلق دورا كإجراء وقائي
الاحتلال يقتحم مقر لجنة الطوارئ بسلوان (عرب 48)
عرب ٤٨

اقتحمت شرطة الاحتلال بساعات متأخرة من الليل، المركز الطبي في بلدان سلوان والمعد لإجراء فحصوات فيروس كورونا، ووصلت بملاحقة النشطاء وقمع المبادرات المقدسية للحد من انتشار الفيروس، علما أنه سجلت قرابة 100 إصابة بالفيروس بالقدس منها 45 إصابة بسلوان.

في القدس، اقتحمت قوات الاحتلال بساعات متأخرة من الليل، المركز الطبي المعد من لجنة الطوارئ في سلوان، والمجهز من قبل وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن اقتحام المركز الطبي جاء تزامنا مع اقتحام منزل أمين سر حركة فتح في سلوان أحمد العباسي، وتسليم عائلته قرارا بتسليم نفسه إلى مركز تحقيق "عوز" الإسرائيلي.

وقال أمين سر "فتح" في أقليم القدس شادي مطور، لـ"وفا"، إن سياسة الاحتلال من ملاحقة لجان الطوارئ وكوادر فتح، واقتحام المراكز الصحية يدلل على مدى عنصريته، وإعاقته كل محاولاتنا في تحسين الواقع الذي تعيشه المدينة المقدسة.

وأكد مطور ديمومة دعم صمود المقدسيين في مواجهة كورونا، بعد أن أخذت فتح على عاتقها منذ بداية انتشار وباء فيروس كورونا، توفير كافة السبل التي تضمن سلامة المقدسيين، لأننا اعتدانا أن هذا الاحتلال عنصري، ونحن لا نعترف بشريعته ونعترف بالسيادة الفلسطينية في القدس.

من جانبه، أعلن مدير مستشفى المطلع في القدس المحتلة وليد نمور، تسجيل إصابتين جديدتين في قسم المسنين بفيروس كورونا، ما يرفع عدد المصابين في المستشفى إلى 5.

وقال نمور إنه تم إجراء فحوصات لكافة المرضى في قسم المسنين الذي يضم 22 مريضا، وتبين إصابة اثنين الليلة، بعد اكتشاف إصابة ثلاثة صباح الثلاثاء.

وأضاف أنه تم أيضا إجراء فحوصات للطواقم الطبية التي تعمل بقسم المسنين وهم 20 شخصا، ظهرت نتيجتهم سلبية، أي غير مصابين.

وأشار إلى أن حالة المصابين الـ5 مستقرة، إلا أنه تم تحويل 3 منهم إلى المستشفى الفرنسي، واثنين إلى مستشفى هداسا لوجود فشل كلوي لديهما.

كإجراء وقائي، قرر محافظ الخليل جبرين البكري، اليوم الأربعاء، إغلاق مدينة دورا بالكامل، في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب قرار المحافظ البكري، تمنع الحركة وتغلق جميع المحلات حتى إشعار آخر، لاستكمال إجراءات الطب الوقائي في دورا.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم بتسجيل "19" إصابة جديدة بفيروس كورونا في مختلف المحافظات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 288 إصابة، إضافة إلى 41 إصابة في مدينة القدس المحتلة، أُبلغ عنها من مصادر محلية، بسبب رفض سلطات الاحتلال الإفصاح عن الأرقام الحقيقية للإصابات بين المواطنين.


#الضفة الغربية
#القدس
#كورونا في سلوان
#الاحتلال
#لجنة الطوارئ
#السلطة الفلسطينية
#وزارة الصحة

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