العيسويّة تسجّل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

أعلن عضو لجنة المتابعة في قرية العيسويّة شمالي القدس المحتلة، محمد أبو الحمص، الخميس، عن إصابتين إضافيتين لقاصرين من سكّان القرية، وتم تسجيل إصابتهما بعد أن أُعلن سابقًا عن إصابة والدتهما.

وقال أبو الحمص إن "أعداد الإصابات في البلدة تزداد يوميًا، وهناك فحوصات لم تظهر نتائجها بعد".

ودعا عضو لجنة المتابعة أهالي البلدة بالالتزام بقرارات وتوصيات القوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات في العيسوية، وطالب أبو الحمص أهال العيسوية بعدم الخروج من البيوت إلا للضرورة مع أخذ كافة الإجراءات الوقائية، وعدم التجمع، وإغلاق المحلات التجارية عند الساعة السابعة مساء.

كما وناشد أبو الحمص، المواطنين بالكف عن نشر الإشاعات والتي من شأنها إضعاف معنويات المصابين.