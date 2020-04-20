اعتقالات ومواجهات بالضفة واعتداءات للمستوطنين بالخليل وكفل حارس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، المداهمات والاقتحامات في الضفة الغربية، حيث اندلعت مواجهات في بعض المناطق، فيما اعتقلت القوات عددا من الشبان، يأتي ذلك فيما واصلت مجموعات من المستوطنين تنفيذ الاعتداءات في الخليل وكفل حارس.

واعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الإثنين، ثلاثة مواطنين من بلدة بيت عوا قضاء الخليل.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت كلا من: بشير سلامة الحروب، ومحمد داود الحروب، ومحمد وائل حسن الحروب، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

بينما في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال

موسى محمد العمور، بعد أن داهمت منزل والده وفتشته في بلدة تقوع.

من جانب آخر، أفرجت سلطات الاحتلال عن الشابين محمد طه فنون من بلدة نحالين، وضياء محمد زغول من قرية حوسان، بعد أن أمضيا مدة محكوميتهما في سجون الاحتلال.

في محافظة طولكرم، أصيب شاب، مساء الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بالقرب من جدار الفصل العنصري، غرب ضاحية شويكة.

وأطلق جنود الاحتلال أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان، ما أدى لإصابة شاب (19 عاما) بعيار ناري في قدمه، نقل إثرها إلى المستشفى.

إلى ذلك منع مستوطنون، مزارعين من بيت أمر شمال الخليل، من العمل في أراضيهم.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض إن مستوطني "كرمي تسور" المقامة عنوة على أراضي المواطنين شمال الخليل، وبحماية من جيش الاحتلال، منعوا المزارع إبراهيم خليل صبارنة وعائلته، ومزارعين آخرين من العمل في أراضيهم واستصلاحها في منطقة البويرة، والتي تبلغ مساحتها نحو 25 دونما، وحذروهم من العودة إلى تلك المنطقة.

كما اقتحم عشرات المستوطنين (الحريديم) المشتبه بإصابة عدد كبير منهم بفيروس كورونا بلدة كفل حارس قضاء مدينة سلفيت، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة القبور التاريخية في البلدة، دون أن تمنعهم قوات الاحتلال التي فرضت قيودا على حركة المواطنين بدعوى مواجهة كورونا.