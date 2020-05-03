  2. فلسطينيات
  3. أخبار

منذ بداية رمضان: أمن السلطة الفلسطينية يعتقل 21 مواطنا

تاريخ النشر: 03/05/2020 - 09:19

منذ بداية رمضان: أمن السلطة الفلسطينية يعتقل 21 مواطنا
(وفا)
عرب ٤٨

أفاد تقرير صدر عن لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، مساء السبت، بأن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، اعتقلت منذ بداية شهر رمضان 21 مواطنا، واستدعت العشرات، على خلفية انتمائهم السياسي ونشاطهم الخيري.

واعتقلت أجهزة أمن السلطة في مدينة قلقيلية الحاج خالد حسان أبو ثابت بسبب آرائه السياسية ومنشوراته على فيسبوك.

وفي الخليل يواصل الأسير المحرر فضل جبارين مدير الجمعية الإسلامية لرعاية الأيتام إضرابه عن الطعام لليوم الرابع على التوالي، رفضا لاعتقاله من قبل أجهزة السلطة بتهمة توزيع طرود غذائية على الأيتام خارج مظلة فتح.

كما يواصل وقائي السلطة اعتقال الأسير المحرر زاهي كوسا من نابلس لليوم العاشر على التوالي والطالب في جامعة بيرزيت حمزة حمدان والشاب نضال الجعبة من الخليل لليوم الثالث، كما تواصل أجهزة السلطة اعتقال الأسير المحرر علي أبو سرور من مخيم عايدة منذ عدة أيام.

وأدان المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، استغلال الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية حالة الطوارئ المعلنة لمواجهة جائحة كورونا، لتبرير حملات الاعتقال التعسفي بحق النشطاء ورواد العمل الاجتماعي، في مخالفة واضحة لاتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعتها فلسطين، وللقوانين المحلية المعمول بها في الأراضي الفلسطينية.


#السلطة الفلسطينية
#اعتقال سياسي
#الأجهزة الأمنية
#شهر رمضان
#الأمن الوقائي

حوارات

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اعتقالات بالضفة والقدس واستهداف للصيادين ببحر غزة
اعتقالات بالضفة والقدس واستهداف للصيادين ببحر غزة

2020-05-03

الضفة: إصابة شاب برصاص الاحتلال وإغلاق قرية كفر مالك
الضفة: إصابة شاب برصاص الاحتلال وإغلاق قرية كفر مالك

2020-05-02

الاحتلال يصادر أراض فلسطينيّة لإقامة مقبرة للمستوطنين
الاحتلال يصادر أراض فلسطينيّة لإقامة مقبرة للمستوطنين

2020-05-02

الأكثر قراءة

أول صورة لكيم منذ أسابيع وترامب قد يهاتفه قريبا

أول صورة لكيم منذ أسابيع وترامب قد يهاتفه قريبا

2020-05-02
أنباء عن وفاة مخرج كليب

أنباء عن وفاة مخرج كليب "بلحة"... في السّجن

2020-05-02
مزيد من التسهيلات: عودة الطلاب الجامعيين وفتح الحدائق العامة

مزيد من التسهيلات: عودة الطلاب الجامعيين وفتح الحدائق العامة

2020-05-02

"مقلب على الماشي" يستهتر بذوي الاحتياجات الخاصة..

2020-05-02
130 نائبا بريطانيًا لجونسون: افرِض عقوبات على إسرائيل

130 نائبا بريطانيًا لجونسون: افرِض عقوبات على إسرائيل

2020-05-02