اعتقالات بالضفة مداهمات واقتحامات بالقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات بالضفة الغربية طالت عددا من الشبان، فيما نفذت مداهمات واقتحامات في أحياء سكنية مختلفة بالقدس.

وأفاد نادي الأسير بأن الاعتقالات بالضفة طالت عددا من المواطنين، بينهم أسرى محررون بعد مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها.

وذكر أن من بين المعتقلين الشابين براء سمير عمار وعبد بيقاوي من قرية قفين شمال طولكرم، والأسير المحرر زياد أبو سالم من قرية أبو شخيدم شمال رام الله.

وأصيب شاب، برصاص قوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر، جنوب مدينة أريحا.

وأفاد شهود عيان، بأن الشاب أصيب بالرصاص الحي في قدمه، بعدما أطلق جنود الاحتلال النار صوبه قرب مقبرة عقبة جبر، ونقل إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وفي محافظة الخليل، اندلعت مواجهات في مخيم العروب في وقت اقتحمت فيه قوات الاحتلال منطقة وادي الشيخ في بيت أمر وفتشت منازل، كما اعتقلت الأسير المحرر محمود إسحاق أبو هشهش من دورا، والشاب عبد الفتاح أبو عطا جحيشة من بلدة إذنا.

بينما في مدينة نابلس اقتحمت قوات الاحتلال شارع عمان ومنطقة قبر يوسف شرق المدينة بعدد من الآليات العسكرية، واعتقلت الشاب عميد حوتري.

أما في محافظة جنين فاقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير مراد أبو صلاح في بلدة عرابة، فيما اعتقلت المواطن نورس فراس صبيح من منطقة مركة.

وطالت الاقتحامات بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وعددا من المنازل في مخيم شعفاط، كما اندلعت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت حي عبيد ببلدة العيسوية، وبلدة الطور، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين، فيما رد الشبان بإلقاء المفرقعات.